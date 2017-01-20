22-летняя белорусская красавица, героиня российского блокбастера «Викинг» Александра Бортич неожиданно разорвала помолвку с возлюбленным — 24-летним актёром Ильёй Маланиным после трёх лет отношений.



Это произошло еще до Нового года. Объяснить причину разрыва "Лайфу" Бортич отказалась. Актриса, ведущая активную жизнь в соцсетях, удалила из Инстаграма фотографии бывшего бойфренда, заменив их снимками со съемочной площадки. Теперь там можно увидеть сцену изнасилования ее героини Рогнеды князем Владимиром, роль которого исполнил Данила Козловский.











Еще в июле прошлого года СМИ растиражировали новость о свадьбе молодых актеров, заметив в соцсети снимок Александры в белом платье и с кольцом на безымянном пальце, подписанный к тому же короткой фразой - "Женаты". Оказалось, что это произошло только на съёмочной площадке.





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