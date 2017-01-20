Внешний вид дочери Майкла Джексона шокировал соцсети

Восемнадцатилетняя дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис поразила пользователей соцсетей.

Девушка на днях прибыла в Париж вместе со своим возлюбленным - молодым музыкантом Майклом Снодди. Многие не узнали в роскошной блондинке Пэрис Джексон. У дочери поп-короля был тяжелый период в жизни - она употребляла запрещенные вещества, красила волосы в дикие цвета и даже побывала в реабилитационной клинике.

Однако теперь она выглядит просто превосходно и даже напоминает Мадонну, а вернее, ее образ конца 1980-х, передает издание dailymail.co.uk. Нельзя не заметить хороший цвет лица девушки, белоснежную улыбку и радость в глазах.