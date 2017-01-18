Жены любовников Елены Прокловой ответили на ее откровения

Советская и российская актриса Елена Проклова в недавнем “Прямом эфире” сделала скандальное заявление. По ее словам, она крутила романы с Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым и Андреем Янковским прямо перед носом их законных жен. То, что ее избранники были несвободны, актрису ничуть не смущало.

Обманутые жены после такого заявления тоже молчать не стали. Так, супруга звезды фильма “Цыган” Михая Волонтира заявила, что ее муж “не опустился бы до такой низости”, поскольку был порядочным человеком, центральное место в жизни которого занимала семья. По ее мнению, слова Прокловой оскорбляют его память.

А вот вдова Андрея Миронова, актриса Лариса Голубкина, к откровениям бывшей соперницы отнеслась более чем спокойно. “Да ради бога”, - сказала она в ответ на публичное признание Прокловой.

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