Экс-супруга Джигарханяна: муж пятнадцать лет изменял мне с молодой

Экс-супруга знаменитого российского актера Армена Джигарханяна наконец решилась рассказать правду о своей бывшей семье.

Татьяна Власова была замужем за известным артистом в течение сорока лет. В конце 90-х годов она эмигрировала в США, а ее супруг остался в России. Женщина призналась, что муж изменял ей все пятнадцать лет, прежде чем принял решение развестись. Власова убеждена, что Армен Джигарханян обманывал ее, пока она жила в Америке. Более того, она с болью подчеркнула, что никогда не обладала теми "бонусами", которые имеет его нынешняя жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Бывшая супруга артиста заметила, что у нее никогда не было шикарных мехов, она не посещала вместе с мужем презентации и не пиарилась за его счет, передает "КП".

Власова отметила также, что с 2009 года он больше не приезжал в их дом, расположенный в Далласе. Тогда у актера произошел второй инсульт.

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