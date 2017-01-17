Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», ведущая реалити-шоу "Дневник экстрасенса" на канале ТВ-3 Фатима Хадуева решилась на новое замужество. При этом ее избранник находится в коме.

Свадьбу решено сыграть в реанимации, куда сейчас яснознающую не пускают врачи, но ради такого случая для нее согласились сделать исключение.

Когда Хадуева встретила своего старого друга из родного Дагестана Вахтанга Керечашвили, их давние чувства, забытые за 20 лет, вспыхнули с новой силой. К тому моменту каждый из них уже был в разводе. К слову сказать, Фатима была замужем дважды. Сейчас женщина воспитывает троих детей – двух собственных и усыновленного племянника. Новый роман с Вахтангом уже развивался на глазах у миллионов телезрителей. Правда, сама экстрасенс была против такого шоу, после чего съемки программы прекратились.

Ее счастье рухнуло в один момент. Гуляя по парку, Вахтангу стало неожиданно плохо: закружилась голова, подкосились ноги. Он успел только сказать Фатиме: "Эти 20 лет знакомства я любил только тебя. Выходи за меня замуж", и потерял сознание, так и не узнав, что она ответила ему "да", - пишет "СтарХит".

Сейчас мужчина находится в инфекционной реанимации столичной больницы с диагнозом менингит. Но это не помешает влюбленным обручиться в конце января. На свадьбе настояли дети Фатимы и помогли выбрать маме самое красивое платье. Сама яснознающая надеется, что сильный эмоциональный толчок поможет ее любимому мужчине преодолеть кризис.









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