Джонни Депп потребовал 25 миллионов долларов от своих менеджеров

Как уже писали немногим ранее “АН-онлайн”, не успел закончиться один суд, как Джонни Депп подал новый иск - на этот раз против своих менеджеров, которых он обвинил в том, что потерял из-за них 25 миллионов долларов.

Сейчас стали известны подробности этого. Как сообщает ABC News, Депп обвинил компанию The Management Group, ведущую его дела в безответственном расходовании средств. По его мнению, менеджеры ненадлежащим образом оплачивали налоги, оформляли займы, которые не были с ним согласованы, а также переплачивали за услуги по обеспечению безопасности.

Представители The Management Group же убеждены, что Депп ничего не добьется и правда на их стороне, поскольку они на протяжении 16 лет ограждали звезду от излишней расточительности.

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