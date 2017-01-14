Джонни Депп и Эмбер Херд официально разведены

Одна из самых ярких пар Голливуда, Джонни Депп и Эмбер Херд, официально разведена. Накануне, в пятницу, калифорнийский суд принял решение о расторжении звездного брака.

Как сообщает People, Депп теперь должен будет выплатить своей теперь уже бывшей супруге семь миллионов долларов, которые Херд, по ее же собственному заявлению, намерена пожертвовать на благотворительность. А вот требование Деппа наложить на экс-жену штраф в размере ста тысяч долларов за затягивание бракоразводного процесса суд оставил без удовлетворения.

Однако судебные тяжбы для актера не закончились. В тот же день он подал иск уже в отношении своих бывших менеджеров, обвинив их в неправильном распоряжении его деньгами. По словам Деппа, из-за них он поретял 25 миллионов долларов.

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