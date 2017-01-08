Популярного российского актера Алексея Воробьева неожиданно для него самого утвердили на роль в известном американском проекте, название которого держится пока в секрете.

Стоит отметить, что это второй случай, когда российскому актеру удается поучаствовать в проекте такого масштаба. Юрий Колокольников был первым, сыгравшем в грандиозном сериале «Игра престолов».

Алексею Воробьеву пришлось в спешном порядке свернуть все свои дела в России, из-за этого он вынужден был пропустить фестиваль Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор», сообщает «СтарХит». Ближайшие полгода актер проведет на съемках за рубежом. Съемки 10-серийного фильма будут проходить в Канаде.





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