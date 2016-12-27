СМИ: певец Джордж Майкл “сидел” на героине

Наркозависимость - одна из самых распространенных версий, когда речь идет о смерти заметных фигур в шоу-бизнесе. Не обошлось без этого и после того, как накануне стало известно, что певец Джордж Майкл скончался от сердечного приступа.

Так, The Telegraph со ссылкой на собственные источники пишет, что в течение всего последнего года жизни музыкант безуспешно боролся с героиновой зависимостью. По данным издания, ему даже несколько раз пришлось вызывать скорую помощь. При этом автор статьи подчеркивает, что сердечная недостаточность - одна из самых частых причин смерти среди тех, кто употребяет героин.

Джордж Майкл скончался вчера в своем доме в Великобритании на 54 году жизни.

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