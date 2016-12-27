СМИ: певец Джордж Майкл “сидел” на героине

СРОЧНО
|16:30  В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз 5-летнего ребенка |16:28  В Совфеде ответили Болгарии насчет попыток “развалить ЕС” |16:17  СМИ узнали подробности крушения Ту-154 |16:08  Житель Ярославской области устроил акт самосожжения после ссоры с женой |15:09  Российский газ пошел в Крым |14:52  Экс-завглавкома ВВС СССР исключает ошибку пилотов при крушении Ту-154 |14:16  В России надеются, что резолюция СБ ООН не отразится на отношениях с Израилем |14:09  Эксперт: показания очевидца крушения Ту-154 сомнительны |13:46  Московский суд признал госпереворотом события на Украине в 2014 году |13:23  Микки Рурк хочет дать в морду на Урале |13:03  Следов взрыва на обломках Ту-154 не обнаружено |12:27  Президент Болгарии обвинил Россию в попытке разрушить ЕС |12:09  В Подмосковье неизвестный захватил отделение ВТБ из-за проблем с кредитом |11:53  В Якутии вахтовики специально задавили медведя (ВИДЕО) |11:37  В Иркутской области замминистра заподозрили в халатности из-за массового отравления |11:32  Молодёжная сборная России по хоккею стартовала на ЧМ-2017 с поражения от Канады |11:10  СМИ: полеты Ту-154 временно приостановлены |10:53  Водолазы подняли со дна моря 13 тел погибших в катастрофе Ту-154 |09:51  Очевидец крушения Ту-154 сообщил подробности |08:40  Минфин РФ добавит 30 миллиардов на поддержку экономики |08:15  СМИ: обнаружен черный ящик разбившегося Ту-154 |07:27  Центр Алексея Кудрина объяснил провал российских реформ |26.12 22:12  СМИ узнали, как Россия и Америка смогут договориться по Крыму |26.12 21:52  В Астрахани объявлен режим ЧС |26.12 21:26  Путин: количество горячих точек в мире не уменьшается |26.12 20:46  ВЦИОМ: более половины россиян признают Владимира Путина политиком года |26.12 20:29  Со дна Черного моря водолазы подняли тело командира экипажа погибшего Ту-154 |26.12 20:11  Минэкономразвития РФ: доходы россиян упали сильнее прогноза, но зарплаты будут расти |26.12 20:01  Появились догадки, почему Ту-154 не смог набрать высоту |26.12 16:59  МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Шоу-бизнес

СМИ: певец Джордж Майкл “сидел” на героине

27 декабря 2016, 15:52 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: певец Джордж Майкл “сидел” на героине
Фото: globallookpress.com

Наркозависимость - одна из самых распространенных версий, когда речь идет о смерти заметных фигур в шоу-бизнесе. Не обошлось без этого и после того, как накануне стало известно, что певец Джордж Майкл скончался от сердечного приступа.

Так, The Telegraph со ссылкой на собственные источники пишет, что в течение всего последнего года жизни музыкант безуспешно боролся с героиновой зависимостью. По данным издания, ему даже несколько раз пришлось вызывать скорую помощь. При этом автор статьи подчеркивает, что сердечная недостаточность - одна из самых частых причин смерти среди тех, кто употребяет героин.

Джордж Майкл скончался вчера в своем доме в Великобритании на 54 году жизни.

Читайте также:

См.все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Неизвестные обклеили балкон Божены Рынски фотографиями погибших журналистов ФОТО

Неизвестные обклеили балкон Божены Рынски фотографиями погибших журналистов ФОТО

Об этом светская львица написала в соцсетях. Также она сообщила, что высыпала на голову активистам содержимое кошачьего лотка. Не удержалась Рынска и от новых глумлений над жертвами авиакатастрофы.

//Происшествия

Эксперт: показания очевидца крушения Ту-154 сомнительны

Эксперт: показания очевидца крушения Ту-154 сомнительны

Слишком сомнительно, чтобы в полной темноте (в 6 часов утра), вдалеке над морем человек мог разглядеть заявленные им подробности, считает отставной замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

//Общество

Генпрокуратура даст оценку словам Рынски, назвавшую "бонусом" гибель журналистов

Генпрокуратура даст оценку словам Рынски, назвавшую "бонусом" гибель журналистов

Генпрокуратура даст правовую оценку высказываниям блогера и светского обозревателя Божены Рынски, размещенным в ее персональном аккаунте в Facebook сразу после катастрофы Ту-154 над Черным морем.

//Общество

Александр Хлопонин: Валокордин и йод должны отпускаться только по рецепту

Александр Хлопонин: Валокордин и йод должны отпускаться только по рецепту

Лекарственные препараты с содержанием спирта – валокордин, йод, зеленка и другие – должны отпускаться в аптеках только по рецепту. Это заявил журналистам 27 декабря вице-премьер России Александр Хлопонин.

//Общество

Пенсионный фонд рассказал, как проиндексируют выплаты в следующем году

Пенсионный фонд рассказал, как проиндексируют выплаты в следующем году

Россиян ждут изменения в пенсионной системе. Причем они касаются всех ее участников. О том, что стоит ожидать гражданам нашей страны в наступающем 2017-м году, рассказали в Пенсионном фонде.

//Происшествия

В Подмосковье неизвестный захватил отделение ВТБ из-за проблем с кредитом

В Подмосковье неизвестный захватил отделение ВТБ из-за проблем с кредитом

В подмосковном Орехово-Зуево неизвестный мужчина ворвался в одно из местных отделений ВТБ. Заявив, что на нем пояс смертника, он угрожал взорвать здание. На это мужчину толкнули проблемы с кредитом.

//Криминал

Вор в законе попался на краже часов и коньяка в подмосковной квартире

Вор в законе попался на краже часов и коньяка в подмосковной квартире

Трижды судимый Бесик Квинихидзе, известный в криминальных кругах как Бесо Руставский, был задержан с поличным после очередной кражи. Вместе с подельником он попался на выходе из квартиры пенсионерки в Подмосковье.

//Общество

Как россияне готовятся к Новому году и что подарят друг другу

Как россияне готовятся к Новому году и что подарят друг другу

Аналитики Яндекс.Денег изучили, как россияне готовятся к Новому году: какие товары и услуги особенно популярны в интернете в конце декабря, а на какие, наоборот, спрос снизился. Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу.

//Шоу-бизнес

Стали известны имена финалистов пятого сезона шоу «Голос»

Стали известны имена финалистов пятого сезона шоу «Голос»

Завершился отборочный тур пятого сезона шоу «Голос», который выявил четырех финалистов. Имя победителя конкурса станет известно 30 декабря. Организаторы проекта обещают настоящую феерию.

//Общество

Захарова прокомментировала реакцию Украины на трагические события в России

Захарова прокомментировала реакцию Украины на трагические события в России

“Как-то дико это”, - такими словами прокомментировала пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова злорадство, с которым на Украине встречают любое трагическое событие, произошедшее с россиянами.

//Происшествия

В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз 5-летнего ребенка

В Бурятии ротвейлер насмерть загрыз 5-летнего ребенка

Как рассказали следователи, семья взяла взрослого пса за месяц до трагедии. В тот момент, когда собака напала на девочку, никого не было дома. Тревогу забили соседи, которые услышали шум. Они вызвали полицию.

//Новости ADWILE

//Политика

В Совфеде ответили Болгарии насчет попыток “развалить ЕС”

В Совфеде ответили Болгарии насчет попыток “развалить ЕС”

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление, сделанное действующим болгарским президентом Росеном Плевнелиевым.

//Происшествия

СМИ узнали подробности крушения Ту-154

СМИ узнали подробности крушения Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения над Черным морем российского воздушного судна Ту-154. В момент крушения самолет с сильно задранным вверх носом летел со скоростью более 500 километров в час.

//Происшествия

Житель Ярославской области устроил акт самосожжения после ссоры с женой

Житель Ярославской области устроил акт самосожжения после ссоры с женой

Так мужчина решил «насолить» своей супруге. Он облил себя бензином и поджег. Сейчас врачи борются за его жизнь. Очевидцы рассказали, что стало причиной конфликта в семье, который привел к таким последствиям.

//Шоу-бизнес

СМИ: певец Джордж Майкл “сидел” на героине

СМИ: певец Джордж Майкл “сидел” на героине

Наркозависимость - одна из самых распространенных версий, когда речь идет о смерти заметных фигур в шоу-бизнесе. Не обошлось без этого и после того, как накануне стало известно, что скончался Джордж Майкл.

//Общество

В Москве раздавили машину при погрузке на эвакуатор (ВИДЕО)

В Москве раздавили машину при погрузке на эвакуатор (ВИДЕО)

Инцидент произошел на одной из столичных улиц. Иномарку случайно смяли при погрузке на эвакуатор. Представители организации, совершившей оплошность, рассказали, стоит ли владельцу ждать возмещение ущерба.

//В мире

Трамп назвал ООН “местом приятного времяпрепровождения”

Трамп назвал ООН “местом приятного времяпрепровождения”

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что в настоящий момент ООН - всего лишь место, где можно приятно провести время. Он пообещал, что после его вступления в должность ситуация изменится.

//новости MIXADVERT.com

//Экономика

Российский газ пошел в Крым

Российский газ пошел в Крым

Газ с «большой земли» пошёл сегодня в Крым. В церемонии открытия вентиля принял личное участие президент Владимир Путин. О завершении строительства и подготовительных работ он сообщил на днях журналистам.

//Криминал

Вологжанин посадил падчерицу на цепь за позднее возвращение домой

Вологжанин посадил падчерицу на цепь за позднее возвращение домой

В Вологодской области было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Шекснинского района, заподозренного в незаконном лишении свободы своей двенадцатилетней падчерицы, которую он посадил на цепь.

//Общество

Родители московских школьников добились отмены религиозного предмета

Родители московских школьников добились отмены религиозного предмета

Родители пятиклассников столичной школы № 2065 добились через прокуратуру отмены дисциплины "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР), элемент религиозного курса «Истоки».

//Происшествия

Экс-завглавкома ВВС СССР исключает ошибку пилотов при крушении Ту-154

Экс-завглавкома ВВС СССР исключает ошибку пилотов при крушении Ту-154

Первый заместитель главнокомандующего ВВС СССР, генерал-полковник Пётр Белоножко дал свою оценку возможным причинам крушения Ту-154 неподалеку от Сочи. По его мнению, ошибка пилотов исключена.

//Общество

Петербург — центр моды?

Петербург — центр моды?

Культурная. Инновационная. Северная в конце концов. А теперь Петербург претендует на звание столицы модной: в правительстве представили амбициозные планы по вытеснению с гламурных подмостков Милана и Парижа.

//Общество

Житель Новосибирска пролетел над пропастью на мотоцикле (ВИДЕО)

Житель Новосибирска пролетел над пропастью на мотоцикле (ВИДЕО)

Новосибирский мотоциклист стал первым человеком на планете, кто пролетел над Ахштырским ущельем на мотоцикле. В Сочи новосибирец прибыл на ежегодный мотопробег Дедов Морозов и завершил его рекордом.

//Новости партнеров

//Политика

В России надеются, что резолюция СБ ООН не отразится на отношениях с Израилем

В России надеются, что резолюция СБ ООН не отразится на отношениях с Израилем

Россия была в числе стран, поддержавших резолюцию СБ ООН об израильских поселениях на палестинской территории, однако российские дипломаты надеются, что это не отразится на отношениях с Израилем.

//Происшествия

Московский суд признал госпереворотом события на Украине в 2014 году

Московский суд признал госпереворотом события на Украине в 2014 году

На состоявшемся сегодня заседании Дорогомиловский суд столицы вынес решение удовлетворить иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника и признать события в Киеве государственным переворотом.

//В мире

Надежда Савченко официально объявила, за что она намерена бороться

Надежда Савченко официально объявила, за что она намерена бороться

Это еще не собственная партия, - она появится позднее, когда это будет нужно. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко 27 декабря во Львове презентовала журналистам свою платформу «РУНА».

//Спорт

Микки Рурк хочет дать в морду на Урале

Микки Рурк хочет дать в морду на Урале

64-летний голливудский актёр Микки Рурк, вернувшийся два года назад в профессиональный бокс, мечтает выступить в глубинке России. Бой может состояться уже в феврале или марте наступающего года.

//Криминал

Грабитель, обстрелявший полицейских в Москве, действовал не один

Грабитель, обстрелявший полицейских в Москве, действовал не один

Сегодня в столице пятеро человек, включая троих полицейских, получили ранения при задержании подозреваемого в ограблении, укрывавшегося в квартире одного из жилых домов и удерживавшего заложницу.

//Хайтек

Пользователи Одноклассников смогут показать встречу Нового года в эфире НТВ

Пользователи Одноклассников смогут показать встречу Нового года в эфире НТВ

31 декабря телеканал НТВ в прямом эфире покажет, как идет подготовка ко встрече Нового года и его празднование по всей России. Стать звездой сможет любой пользователь Одноклассников, начавший трансляцию с хештегом #ЖивойНовыйГод.

//Общество

Три четверти россиян голосуют за продажу алкоголя с 21 года

Три четверти россиян голосуют за продажу алкоголя с 21 года

Алкоголь надо продавать молодежи только после 21 года. Так считает три четверти опрошенных (77%) специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты опроса опубликованы 27 декабря.

//Хайтек

Эффективное использование email маркетинга

Эффективное использование email маркетинга

Одним из наиболее эффективных способов продвижения в интернете каких-либо товаров или услуг является email маркетинг. Данный вид маркетинга заключается в рассылке электронных писем потенциальным покупателям.

//Происшествия

Следов взрыва на обломках Ту-154 не обнаружено

Следов взрыва на обломках Ту-154 не обнаружено

Специалисты, расследующие обстоятельства крушения Ту-154 близ Сочи, провели осмотр обломков самолета и не нашли на них следов взрыва. Таким образом, по-прежнему остаются четыре основных рабочих версии.

//Общество

Шойгу восстановит ансамбль Александрова: привлечет квартирами

Шойгу восстановит ансамбль Александрова: привлечет квартирами

Восстановить ансамбль имени Александрова российское военное ведомство надеется с помощью предоставления квартир новым артистам. В ближайшее время министерство закупит 70 квартир для этой цели.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры