Последнее Рождество: ушел из жизни легендарный музыкант Джордж Майкл

Всемирно известный британский певец Джордж Майкл скончался минувшей ночью в возрасте 53-х лет.

Исполнитель хита Last Christmas ("Последнее Рождество") ушел из жизни в рождественские выходные. Как сообщает издание Billboard, Джордж Майкл умер мирно в собственной постели, никаких подозрительных обстоятельств не выявлено. Вероятно, певец скончался от сердечной недостаточности.

Слова соболезнований опубликовали на своих страницах в социальных сетях британский музыкант Элтон Джон, мэр Лондона Садик Хан, лидер британской оппозиции Джереми Корбин и многие другие.