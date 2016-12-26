"Принцесса Лея" пережила клиническую смерть в самолете

Знаменитая актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в фильме "Звездные войны" пережила клиническую смерть.

Звезда едва не погибла во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес - ее сердце не билось почти пятнадцать минут. Как сообщает интернет-сайт tmz.com, Кэрри Фишер перед посадкой внезапно потеряла сознание. Врач, который находился среди пассажиров осмотрел актрису и заявил, что она не дышит. Он сделал 60-летней женщине искусственное дыхание и массаж сердца.

В настоящий момент состояние "принцессы Леи" стабильное, однако врачи пока не отключают ее от аппарата искусственного дыхания.