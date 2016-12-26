Федор Бондарчук рассказал шокирующую правду о своем разводе

Знаменитый российский режиссер Федор Бондарчук наконец рассказал о том, как прошел развод с его супругой в мае текущего года.

Оказалось, что юная актриса Паулина Андреева не стала причиной разрыва. Федор Бондарчук подчеркнул, что был свободен, когда встретил свою новую возлюбленную, причем не неделю и не месяц, а уже несколько лет. Режиссер отметил, что нужно быть готовым к переменам, сообщает "СтарХит".

Напомним, что, согласно слухам, в будущем году Федор Бондарчук и Паулина Андреева намерены пожениться, однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.