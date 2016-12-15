Мимимишное фото Башарова с грудным сыном умилило пользователей

Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова поделилась трогательным снимком семейной идиллии. На фотографии молодой мамы запечатлен дневной сон ее любимых мужчин: муж и сын безмятежно отдыхают вдвоем.



"Мимимишечность этого фото зашкаливает", "Ути бозечки, какие красавцы!", – умиляются поклонники.



Пятимесячный карапуз в майке с надписью Dad ("папа") возлежит на животе у отца. Похоже, такой отдых нравится им обоим. Но Марат признавался журналистам, что ему не терпится поиграть с сыном в серьезные мужские игры – футбол, хоккей, теннис.

Напомним, у актера есть дочь от первого брака – 11-летняя Амелия. Последний роман Башарова начался в социальных сетях, а завершился венчанием по мусульманским обычаям. До ЗАГСа супруги, правда, так и не дошли.













Фото: facebook.com/shevyrkova

Читайте также:

Другие новости шоу-бизнеса