СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст находятся на грани развода

В СМИ все чаще стали появляться слухи о том, что в отношениях телезвезды Ким Кардашьян и рэп-исполнителя Канье Уэста не все гладко. Причиной тому послужил тот факт, что рэпер, выписавшийся из больницы, поселился отдельно от семьи.

Как сообщает Us Weekly со ссылкой на одну из подруг Кардашьян, дела в звездной семье и впрямь идут неважно. После того, как рэпер угодил в больницу из-за нервного срыва, теледива всерьез задумалась о том, чтобы развестись с мужем. Сейчас она с детьми живет в семейном особняке, а рэпер - в арендованной квартире в Лос-Анджелесе. По словам источника издания, Кардашьян собирается дождаться полного выздоровления Уэста и только тогда принять окончательное решение.

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Рэпер Канье Уэст после выписки из больницы поселился отдельно от семьи

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