Рэпер Канье Уэст после выписки из больницы поселился отдельно от семьи

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, не так давно перенесший госпитализацию из-за стресса и переутомления, поселился отдельно от семьи после того, как его выписали из клиники.

Западные СМИ обратили внимание на то, что вместо того, чтобы вернуться к семье, Уэст переехал в дом, который взял в аренду. Однако близкие к семьи источники поспешили развенчать слухи о том, что у пары может быть не все гладко в отношениях. Как сообщает издание US Magazine, переезд был идеей супруги рэпера Ким Кардашьян, которая очень беспокоится за здоровье мужа и не хочет, чтобы в тот период, когда его здоровье значительно ослаблено, рядом с ним находились дети.

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