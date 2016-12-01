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Рэпер Канье Уэст выписан из больницы

1 декабря 2016, 09:16 [ «АН-онлайн» ]

Рэпер Канье Уэст выписан из больницы
фото: globallookpress.com
Знаменитый американский рэпер Канье Уэст был выписан из медицинского центра Рональда Рейгана, расположенного в Лос-Анджелесе.
 
Музыкант находился в данной клинике на лечении с 22 ноября. О том, что Канье Уэста выписали из больницы сообщил сегодня источник, близкий к семье больного, передает CNN. Как уточняет телеканал, все это время с рэпером рядом была его супруга Ким Кардашьян.
 
Напомним, Уэсту ранее диагностировали переутомление. Из-за плохого самочувствия он решил отменить все концерты в рамках своего турне.

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ЕТ


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