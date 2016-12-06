Леди Гага призналась, что у нее диагностировано психическое заболевание

Знаменитая американская певица Леди Гага призналась, что страдает от серьезного заболевания.

Оказалось, что артистка уже долгое время страдает от посттравматического стрессового расстройства. Как сообщает издание The Guardian, первый раз Леди Гага рассказала о своем заболевании во время посещения центра для бездомной ЛГБТ-молодежи в Нью-Йорке.

Певица призналась, что никогда и никому раньше об этом не говорила и добавила, что ее жизнь спасла лишь доброта врачей, семьи и друзей, которые оказывали ей максимальную поддержку.