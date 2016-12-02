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23 декабря в 19:00 в книжном магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский» состоится презентация книги Отара Кушанашвили «НЕ ОДИН». На встрече можно будет приобрести книгу, пообщаться с автором, который ответит на многочисленные вопросы читателей. По окончании мероприятия состоится автограф-сессия.

В Москве книгу можно купить по издательской цене (640 руб.) в редакции по адресу: ст.м. «Аэропорт», виационный пер., дом 4а (здание МФЮА), к. 104, либо заказать доставку по телефону 8(495) 980-45- 60 (стоимость доставки в пределах МКАД — 300 руб.).

Приобрести книгу наложенным платежом (905 руб.с учетом доставки), можно сделав заказав по телефону 8-(495)- 980-45- 60, или направив заявку по электронному адресу zakazknig@argumenti.ru ( укажите Ф.И.О. и адрес с индексом).





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