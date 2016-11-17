Джонни Депп поддержал украинского режиссера Олега Сенцова

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп решил поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден в России за то, что осуществлял подготовку терактов на территории Крыма.

Поддержка будет осуществляться в рамках проекта под названием "В заключении за искусство", целью которого является привлечение внимания людей к печальной судьбе деятелей культуры из разных уголков планеты, сообщает издание Rolling Stones.

Создатели проекта намерены выпустить футболки с фотографиями известных личностей, которые держат таблички с именами знаменитых артистов, а также сроком, который они вынуждены провести в тюрьме. Джонни Депп будет демонстрировать плакат с именем Олега Сенцова, осужденного на двадцать лет.