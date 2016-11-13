Знаменитый американский актер Джеки Чан получил накануне почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в киноискусство.

Торжественная церемония награждения состоялась 12 ноября в Лос-Анджелесе, отмечается сегодня на официальной странице Американской академии кинематографических искусств и наук в социальной сети Twitter. 62-летний Джеки Чан во время получения "Оскара" заявил, что наконец-то завоевал эту награду - после 200 фильмов и огромного количества сломанных костей.

Отметим, что актер нередко самостоятельно выполняет все трюки и не соглашается на то, чтобы его заменяли каскадеры, вследствие чего часто получает травмы.