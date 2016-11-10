Виторган: жена родила тайно

Российский актер Максим Виторган на своей страничке в социальной сети Instagram заявил, что его жена Ксения Собчак тайно родила дочь.

Артист подчеркнул, что девочку "назвали Анной в честь Олега", она за ночь выросла и целиком съела свою мать. Таким образом, Виторган высмеял всех, кто искал тайный смысл в фотографиях Ксении Собчак и пытался убедить общественность в том, что женщина стала матерью. Свой юмористический пассаж актер сопроводил снимком карапуза, у которого все руки в крови.

Подписчики Максима Виторгана были шокированы, увидев пост, и заявили, что его чувство юмора оставляет желать лучшего. Артист в ответ послал всех недовольных "в свой личный рай".