Телеведущая Ксения Собчак и её муж Максим Виторган отправились в Москву из Сочи, где прошел конкурс "Новая волна".

На борту самолета пару ждал приятный сюрприз - послание от экипажа лайнера с поздравлениями: у Максима Виторгана был день рождения.

Ксения запечатлела приятный момент, выложив фото в Instagram. Она подписала снимок: "Конфетки и душевное письмо от любимой авиакомпании и… бегемот на соседнем кресле". На снимке хорошо виден округлившийся живот теледивы.

Ксения Собчак в ближайшие месяцы готовится стать матерью в первый раз.

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