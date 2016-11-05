Известный журналист раскрыл шокирующую тайну из жизни Ксении Собчак

Известный российский журналист и блогер Отар Кушанашвили решил раскрыть тайну из жизни популярной телеведущей Ксении Собчак.

Откровение было озвучено после вопроса о том, что Кушанашвили подарит будущей маме. Журналист не растерялся и заявил, что преподнесет ей "слезы счастья", поскольку все остальное у "ее Сиятельства Ксении Анатольевны" уже давно есть. На своей страничке в социальной сети Instagram блогер отметил, что Собчак живет в таком достатке, который не снился даже примадонне российской эстрады Алле Пугачевой. Кушанашвили признался, что дарить этой женщине на рождение ребенка материальные ценности бессмысленно, потому что они все у нее или уже есть, или ей подарят все самое лучшее друзья.

Журналист также заметил, что при более близком знакомстве Ксения Собчак оказалась очень доброй и умной, однако первое качество она старается тщательно скрывать.