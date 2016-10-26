Ким Кардашьян снова отличилась

Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая часто попадает в скандальные ситуации, вновь отличилась.

На этот раз теледива вышла на улицу, забыв надеть брюки или юбку - только в толстовке. Как сообщает портал TMZ, Кардашьян отправилась поесть мороженого вместе со своим приятелем, однако выглядела при этом не отдохнувшей, а уставшей и изможденной.

Удивительно, но дива даже не нанесла макияж, который обычно поражает воображение ее фанатов своей яркостью и проработанностью. Более того, гламурная телезвезда, которая обычно не снимает шпильки, показалась на публике в белых шлепанцах.