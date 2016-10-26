Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике, поклонники расстроены

Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике.

Он переживает не самый простой период в своей жизни - недавно артист развелся со своей супругой Эмбер Херд, причем процессу сопутствовал громкий скандал. На днях Депп появился на мероприятии в честь 90-летия актера Гарри Дина Стэнтона, который является его другом, сообщает издание People.

Поклонники звезды были удивлены и расстроены, увидев своего кумира - многие сошлись во мнении, что он очень сильно постарел и выглядит не столь лучезарным, как раньше.