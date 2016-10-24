Рэпер Канье Уэст предъявил ультиматум организаторам “Грэмми”

Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст поставил ультиматум организаторам “Грэмми”. Он заявил, что не явится на церемонию награждения, если в списке номинантов не появится понравившийся ему альбом.

По словам певца, в этом году наибольший интерес у него вызвал вызвал альбом “Blonde” Фрэнка Оушена, поэтому если он не попадет ни в одну из номинаций, Уэст просто не придет на церемонию. Таким образом, по его мнению, он поддержит коллегу по музыкальной сцене. Уэст уверен, что они как музыканты должны бороться вместе.

Однако сообщается, что сам Оушен и его команда намеренно не представили свой альбом в Американскую академию звукозаписи в требуемые сроки.

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