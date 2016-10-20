Евгений Осин: Микки Рурк восхищен моей музыкой

Не так давно на странице американской звезды боевиков Микки Рурка в соцсети Instagram была опубликована видеозапись, на которой он танцует под шлягер Евгения Осина. Российский певец объяснил, что его песня была выбрана не случайно.

Как рассказал сам Осин, они с Микки Рурком познакомились давно благодаря Брайану Ферри. Актер через переводчика выразил восхищение творчеством Осина. По его словам, в Америке нет такой музыки, “таких гармоний”. Поэтому для своего танца он и выбрал одну из песен российского исполнителя.

Видеозапись зажигательного танца Микки Рурка под песню “Не верю” появилась на странице актера накануне с комментарием “Ищу партнера для танцев”.

Читайте также:

Микки Рурк станцевал под песню Евгения Осина (ВИДЕО)

См. все новости дня