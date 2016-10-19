Известный американский актер Микки Рурк в очередной раз продемонстрировал свою любовь к России и ее культуре. На этот раз он порадовал поклонников видеозаписью своего танца под шлягер Евгения Осина.

Ролик, демонстрирующий, как звезда экрана, а в прошлом профессиональный боксер Микки Рурк танцует под популярный в 90-х российский шлягер “Не верю”, появился на странице актера в Instagram. Сам актер промментировал его так: "Ищу партнера для танцев".

Кроме того, известно, что актер всерьез подумывал о покупке квартиры в Москве, а в один из последних своих визитов в Россию даже приобрел футболку с изображением российского лидера.

Видео опубликовано MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)Окт 18 2016 в 4:22 PDT

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Микки Рурк подумывает купить квартиру в Москве

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