Звезда «Молодежки» всерьез увлекся хоккеем

Александр Соколовский, сыгравший хоккеиста Егора Щукина в сериале «Молодёжка», рассказал «Аргументам недели» о том, как играет в хоккей с другими артистами.

«После завершения первого сезона мне так понравилось играть в хоккей даже на актёрском уровне, что я начал искать любительские команды, – признался Соколовский. – Благо у нас сейчас любительский хоккей на подъёме. Нашёл команду, которая называется «Арт-Хоккей», отыграл с ними один сезон. А год назад попал в «Ком­Ар» – «Команда артистов».

В «Команде артистов» играют братья Кристовские, братья Бутманы, Марат Башаров, Оскар Кучера, Андрей Бурковский, Кирилл Андреев из «Иванушек» и др. Правда, ввиду того, что у всех свои графики, гастроли, съёмки, – это единственная команда в Любительской лиге, у которой нет постоянного состава. По словам Соколовского, Сергей Кристовский, Влад Шкляев и Андрей Бурковский – три самых сильных хоккеиста, основные бомбардиры.

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