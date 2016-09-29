У Татьяны Навки появится новый партнер

У знаменитой фигуристки Татьяны Навки появится новый партнер на шоу "Ледниковый период". Тренировки уже идут во всю, Навка готовит номер с Андреем Бурковским.

По признанию спортсменки, Андрей - прекрасный партнер, - сообщает "7 Дней". Шоу "Ледниковый период" начнет показывать Первый канал в ближайшие выходные.

Поклонники программы увидят на льду звезд спорта и кино, певцов, телеведущих. На лед вернется актриса Катерина Шпица. Впервые в ледовом шоу примут участие олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Максим Траньков. Его жена Татьяна Волосожар ждет первенца.

Готовить участников "Ледникового периода" будут Александр Жулин и Илья Авербух. Вести программу - самая смешливая телеведущая Алла Михеева и знаменитый фигурист Алексей Ягудин.

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