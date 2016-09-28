В Москве на глазах у прохожих избили Глюк’oZу

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В Москве у 27-летнего безработного угнали автомобиль Porsche Cayman
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В Новоуральске покончила с собой кассир Сбербанка, подозреваемая в краже нескольких миллионов рублей
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В Подмосковье дело возбуждено по факту смерти девочки в Наро-Фоминске
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Названа предварительная причина смерти девочки после посещения стоматолога
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Врачей обвиняют в смерти пятилетней девочки в Подмосковье
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Грабители в Мексике пустили эшелон под откос. И зря
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Бурзиев: Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов
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МИД РФ призвал США опубликовать весь пакет договоренностей по Сирии
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В Якутске с трудом остановили драку ста человек
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Самолет чуть не врезался в автомобиль при посадке в Татарстане (ВИДЕО)
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Белоруссия может потребовать от РФ плату за охрану западной границы
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Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве
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В киевских магазинах "Рошен" ищут мины
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Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет
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