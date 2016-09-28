В Москве на глазах у прохожих избили Глюк’oZу

Бывший возлюбленный напал на популярную певицу в центре Москвы. Наталья Ионова (Глюк’oZа) напугала своих фанатов произошедшим, когда в центре Москвы на людной улице мужчина начал жестоко избивать звезду.

Оказалось, что это лишь сцена из нового клипа Наташи «Без тебя», по сюжету которого она является жертвой насилия со стороны бывшего ухажёра. камера, которая снимала происходящее, была скрытой, а певица мастерски играла роль жертвы. Бдительные москвичи вынуждены были не раз заступаться за Ионову, прерывая съёмки клипа.

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