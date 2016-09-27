Бывшая участница “Дом-2” будет судиться с проектом из-за публикации интимного видео

Видеозапись, на которой обнаженная экс-участница проекта “Дом-2” Элина Камирен исполняет эротический танец, было выложено на сайте проекта и мгновенно распространилось в социальных сетях.

Однако Элина утверждает, что предназначалось оно одному-единственному человеку - ее мужчине - и было украдено хакерами, взломавшими хранилище информации “Облако”. По требованию Элины видеозапись была удалена из всех соцсетей, однако репутации девушки к тому времени уже был нанесен значительный урон. Стали распространяться слухи о том, что Камирен занимается проституцией, - сообщает Life.

Элина приняла решение подать в суд на проект “Дом-2” за незаконное использование личной информации. По ее словам, для нее самым главным является восстановление репутации.

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