Новая участница проекта “Дом-2” поразила зрителей и других участников шоу. Маргарита Керн - дочь священника и обладательница эффектного восьмого размера груди. На счету у 26-летней ижевчанки пять пластических операций.

По рассказам друзей, Маргарита была воспитана в строгости. До совершеннолетия ей не позволяли встречаться с парнями, однако как только ей исполнилось восемнадцать лет, девушка сбежала из дома и записалась на курсы по обольщению мужчин.

Маргарита в числе двенадцати девушек будет бороться за любовь двух парней в новом шоу “Дома-2” - “Остров любви”. Победитель в качестве приза получит один миллион рублей. Однако друзья Маргариты уверены, что ее на шоу привела любовь, а не жажда денег.









Фото: vk.com/id325151584

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