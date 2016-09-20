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Джим Керри может быть "убийцей" своей бывшей возлюбленной?

20 сентября 2016, 13:41 [ «АН-онлайн» ]

Джим Керри может быть "убийцей" своей бывшей возлюбленной?
фото: globallookpress.com

Всемирно известного голливудского актера Джима Керри обвинили в причастности к гибели его бывшей возлюбленной Катрионы Уайт, которая в сентябре прошлого года покончила жизнь самоубийством.

Супруг Уайт Марк Бертон, с которым она формально не развелась, заявил, что именно Керри виноват в смерти молодой женщины. Он подал в суд на актера, заявив, что тот снабжал Катриону сильнодействующими препаратами, которые она сама достать не могла. Мужчина убежден, что бывшая подруга Джима Керри была бы жива, если бы ей не "поставляли" настолько серьезные лекарства, передает "7 Дней".

Отметим, что Керри и Уайт встречались в течение трех лет. Женщина свела счеты с жизнью через неделю после расставания с актером.

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