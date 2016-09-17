Линдси Лохан в Москве не рассчитала с водкой

Тридцатилетняя американская актриса Линдси Лохан своими пьяными капризами чуть не сорвала съемки ток-шоу "Пусть говорят", ради которых она прибыла в российскую столицу с греческого острова.

Запись программы, которую мы увидим уже на следующей неделе, должна была состояться в пятницу днем. Но стало известно, что Лохан покинула свой номер только к вечеру этого дня. Актриса весь день перед съемками заказывала воду и активированный уголь.

"4.55 утра и мы сделали это… Уставшие, но довольные…", - написал в Instagram Андрей Малахов сразу после записи интервью.

Звезда в свою очередь выложила в Instagram фотографию, где она позирует в обнимку с ведущим шоу Андреем Малаховым и остальной съемочной командой передачи. "Моя русская семья", – подписала Лохан снимок.

Певица должна была рассказать о расставании с сыном бизнесмена Егором Тарабасовым. Посмотрим, что из этого вышло.

Ранее стало известно, что за интервью, о котором голливудскую диву Линдси Лохан попросил один из федеральных российских каналов, актриса потребовала полмиллиона фунтов стерлингов и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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