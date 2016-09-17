Легендарный голливудский актер станет отцом в девятый раз

Всемирно известный голливудский актер Мэл Гибсон в скором времени в девятый раз станет отцом.

Малыша звезде родит его подруга Розалинда Росс, с которой Гибсон встречается уже около двух лет. Как сообщает издание People, для 26-летней женщины малыш станет первым, а вот у актера уже есть восемь детей от двух предыдущих жен. Известно, что ребенок родится в 2017 году.

Информацию о скором пополнении предоставил знакомый пары, который отметил, что будущие родители с нетерпением ожидают радостного события.

Читайте также:

Бывшая возлюбленная Мэла Гибсона потеряла полмиллиона из-за одного интервью



Известный голливудский актер плюнул в журналистку и назвал ее "собакой"



