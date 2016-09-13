Украинский шоумен Владимир Зеленский снял заявку на свои проекты с конкурсного отбора кинопроектов, которые получат господдержку от Украины. На питчинге планировалось студией "Квартал 95" получить 50 млн гривен.

Из них 35 млн грн - на фильм "Возвращение Гулливера", общий бюджет которого 75 млн грн, и еще 15 млн грн на фильм "Слуга народа", общий бюджет которого – 30 млн грн.

Так студия отреагировала на заявление заместителя председателя Нацсовета Ольги Герасимюк, которая назвала студию "попрошайкой", которая клянчит средства у "страны-попрошайки".

Как заверил Владимир Зеленский, оба проекта, пусть позже, но будут реализованы, и добавил, что студия остается лидером по кассовым сборам в украинском кинопрокате.

Ранее сообщалось, что на Украине волну возмущения среди политиков вызвало выступление "95-го квартала" в Юрмале. Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", в Facebook призвал запретить Зеленскому выступать на Украине. Зеленский на выступлении пошутил, что Украина напоминает немецкую порноактрису - готова принять в любом количестве с любой стороны.

"Студия Квартал-95" — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН "95 квартал".

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