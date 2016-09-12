Выступление «Квартал 95» в Юрмале вызвало громкий скандал (ВИДЕО)
12 сентября 2016, 16:55 [ «АН-онлайн» ]
На Украине волну возмущения среди политиков вызвало выступление «95-го квартала» в Юрмале. Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии», в Facebook призвал запретить Зеленскому выступать на Украине.
Владимир Зеленский, который является основателем студии «95 квартал», в Юрмале пошутил, что Украина напоминает немецкую порноактрису - готова принять в любом количестве с любой стороны. Комик высмеял постоянные просьбы о кредитах, которые поступают от киевского руководства к лидерам всех платежеспособных государств.
Советник Порошенко Юрий Бирюков назвал номер «выступлением подонков». «Проглотили же наших олимпийцев, в десна целующих рашкинцев? Нате, теперь глотайте клоунов», - написал Бирюков в Facebook.
Зеленский назвал осуждающих его политиков «продажными мелкими особями». Он попросил не искать в его шутках двойных смыслов и подчеркнул, что шутка касалась именно власть имущих. «Мы любим свою страну и боремся за ее свободу, свободу слова и мышления каждой своей программой, каждой секундой», - написал Зеленский в Facebook.
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