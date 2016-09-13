Жена Дэвида Бекхэма пропагандирует болезнь?

Супруга всемирно известного футболиста Дэвида Бэкхема, дизайнер Виктория Бэкхем обвиняется в пропаганде анорексии.

Возмущенные зрители начали жаловаться после показа ее новой коллекции на неделе моды в Нью-Йорке. Наряды от Виктории Бэкхем демонстрировали настолько худые и изможденные модели, что в ужасе были почти все. Кутюрье заподозрили в пропаганде анорексии, передает "7 Дней".

Интересно, что в сторону Бэкхем не раз летели подобные обвинения, однако, ей, видимо, абсолютно все равно, что думают сторонние наблюдатели - главное, чтобы "костюмчик сидел".

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