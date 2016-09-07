Арест Троицкого в Черногории: возможно, это месть

Сергей "Паук" Троицкий, которого подозревают в поджоге дома в Черногории, три дня находится под арестом, и в данный момент он в СИЗО. При этом появилась информация, что во время пожара он был на вокзале.

Троицкого в Черногорию пригласил знакомый по интернет-переписке, гостил там "Паук" несколько дней. В день поджога он должен был уехать на девятичасовом поезде в Белград. О пожаре сообщения поступили в 8.30, следовательно, Троицкий в это время уже находился на вокзале, рассказал телеканалу "360" источник, близкий к Троицкому.

Эту информацию подтверждает и подруга Троицкого. Они разговаривали с ним по телефону, когда он сел в поезд. Она рассказала, что владелец сгоревшего дома находился в Москве, а с фронтменом известной метал-группы отдыхал его сын.

"Я думаю, сын сам мог поджечь дом и свалить на Сергея. Может ему что-то не понравилось, обиделся и решил так отомстить, создать Сергею проблемы, чтобы его арестовали, — сообщила подруга музыканта Life.

Ранее сообщалось, что бессменный лидер группы и единственный ее постоянный участник, Сергей Троицкий, больше известный публике как Паук, арестован в Черногории по подозрению в поджоге.





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