Лидеру “Коррозии металла” грозит тюрьма

Трэш-метал группа “Коррозия метала” не раз оказывалась в центре скандала из-за склонности к эпатажу как в текстах песен, так и на сцене во время выступлений.

Теперь же бессменный лидер группы и единственный ее постоянный участник, Сергей Троицкий, больше известный публике как Паук, арестован в Черногории по подозрению в поджоге.

Инцидент случился на черногорском курорте Сутоморе четыре дня назад. Загорелся дом, принадлежащий гражданину Российской Федерации. Как было установлено, причиной возгорания стал поджог, и под подозрение сразу попал Троицкий. Вечером того же дня полиция сняла его с поезда, следующего в Белград. В данный момент шоумен арестован на тридцать суток. По законодательству Черногории за поджог ему может грозить до пяти лет тюремного заключения.

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