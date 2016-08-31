Селена Гомез планирует прервать карьеру из-за депрессии и панических атак

Популярная поп-певица и актриса Селена Гомез приняла решение сделать перерыв в своей карьере в связи с осложнениями, которые вызвала волчанка. Поп-дива не назвала конкретных дат, после которых планирует завершить выступления. При этом исполнительница пообещала закончить тур по Европе и Южной Америке.

Слухи о том, что певица больна, появились еще три года назад, но официально Гомез подтвердила их только в 2015 году. Она сообщила, что для борьбы с болезнью ей пришлось подвергнуться химиотерапии, что негативно сказалось на ее общем состоянии здоровья. У артистки начались панические атаки и депрессия. В 2014 году из-за резкого ухудшения здоровья Гомез уже делала паузу в карьере.

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