Певец Евгений Осин попал в больницу

Российский певец Евгений Осин обратился в одну из московских больниц в связи с недомоганием. Врачи провели тщательное обследование и диагностировали у звезды дискотеки 90-х цирроз печени, к которой привело злоупотребление алкоголем.

В данный момент врачи состояние Осина оценивается как тяжелое.

Евгений Осин начал свою карьеру на российской эстраде в 1986 году, создав собственную группу "Ночной колпак". Позднее участвовал в известной группе "Браво" в качестве вокалиста, но альбом с его участием так и не был издан. Наиболее известные песни из репертуара Осина - "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Таня плюс Володя".

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