В Нью-Йорке вчера прошла 33-я церемония объявления и награждения лауреатов премий MTV Video Music Awards. Победу в номинации "Лучший видеоклип года" одержала певица Бейонсе с видео на песню "Formation".

Помимо этого Бейонсе получила награду "лучшее видео исполнительницы" за видеоклип "Hold Up". Уточняется, что данную награду певице вручали гимнастки, выступавшие от США на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Кстати, прозрачный наряд Бейонсе стал самым обсуждаемым в Instagram.

Читайте также:

Сексуальное фото Бейонсе активно обсуждается в сети.

Полиция США будет бойкотировать концерты Бейонсе.