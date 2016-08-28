Анфиса Чехова похудела вдвое

Аппетитные формы Анфисы Чеховой тают на глазах вследствие усиленных тренировок телеведущей, которая за несколько месяцев смогла похудеть вдвое и выложила в качестве доказательства снимок своей стройной фигуры.

Главным секретом постройневшей Анфисы Чеховой стала йога. Преподаватель телеведущей приходит заниматься с ней индивидуально.

Стоит отметить, что сбросить килограммы звезда решила не из-за комплексов по поводу внешности, а по рекомендации врача, который посоветовал ей поработать над фигурой из-за проблем со здоровьем, сообщает kp.ru. По словам самой Анфисы Чеховой, она ни за что не стала бы садиться на диету ради похудения.

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