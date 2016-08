Постаревшая Бритни Спирс спела в автокараоке свои хиты (ВИДЕО)

Кумир миллионов подростков и американская звезда Бритни Спирс стала участницей шоу Джеймса Кордона, который организует караоке в авто с участием приглашенных знаменитостей. В одной из программ и спела Бритни.

Заметно постаревшая звезда спела дуэтом с ведущим программы, сообщает rg.ru. В автомобильном караоке прозвучали самые известные хиты популярной исполнительницы: Oops!...I Did It Again, Womanizer, Toxic. Особенно зрителям понравилось совместное выступление перед камерой Бритни Спирс и Джеймса Кордона, который нарядился в косички, когда они исполняли композицию Baby One More Time.

В программе певица, которой уже исполнилось 34 года, сообщила, что хочет ещё детей, помимо уже имеющихся двоих, но при этом не собирается выходить замуж. По словам звезды, она уже не верит в брак и чувствует себя очень «взрослой», чтобы допускать какие-либо романтические отношения.

