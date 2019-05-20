Врачи рассказали, как быстро избавиться от целлюлита

Эксперты рассказали, какими способами можно быстро и эффективно избавиться от целлюлита. В преддверии лета и сезона отпусков данный вопрос является невероятно актуальным и волнует множество женщин.

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова сообщила РИА "Новости" , что существуют разные методы борьбы с целлюлитом, которые работают в комплексе. По ее словам, следует сократить количество углеводов в питании, заняться спортом и два раза в неделю делать массаж со специальным кремом. Такой подход позволит увидеть первые результаты уже через пару недель.

Смирнова подчеркнула, что без физических нагрузок и правильного питания рассчитывать на разглаживание "апельсиновой корки" не приходится.