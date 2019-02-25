Ученые: кошки чаще собак копируют поведение своих хозяев

Ученые из британского Университета Линкольна провели ряд исследований и выяснили, что кошки чаще собак копируют поведение своих хозяев. Специалисты подчеркнули, что ранее считалось наоборот.

Оказалось, что влияние человека на кошку очень похоже на ту связь, которая возникает между родителями и их детьми, передает издание The Sunday Times.

Ученые Дэниэл Миллс и Лорен Финка в рамках исследования опросили 3,3 тысячи владельцев кошек. Выяснилось, что у людей с повышенной невротичностью питомцы имеют "поведенческие проблемы". Более того, у полных хозяев чаще живут дома упитанные кошки, а у доброжелательных и спокойных владельцев обитают контактные животные.