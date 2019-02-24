Ученые рассказали, какой вид спорта может спасти от депрессии

Врачи массачусетской больницы общего профиля провели несколько исследований и выяснили, какой вид спорта способен снизить риск развития депрессии или даже полностью вылечить данное заболевание.

В рамках эксперимента медики проанализировали состояние 611 тысяч взрослых американцев и выяснили, что люди, которые бегают трусцой, значительно реже страдали от депрессий.

Как уточняет сегодня издание Daily Mail, ссылаясь на данные экспертов, всего лишь пятнадцать минут бега ежедневно могут не только существенно улучшить физическое состояние человека, но также оказать весьма благотворное влияние на его эмоциональный фон.