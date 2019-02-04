Немецкий эксперт рассказал о лучшей профилактике рака

Ведущий онколог Германии поделился информацией о лучшей профилактике рака. Оказалось, что ключевые правила, которые могут существенно снизить риск возникновения заболевания, являются весьма простыми.

Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманни заявил, что следует достаточно двигаться и подходить разумно к своему питанию, передает сегодня утром информационный портал "Свободная пресса".

Эксперт также отметил, что около 30 процентов всех видов рака связаны с курением, уточняет РИА "Новости".

Напомним, 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы против рака.